ITM Power-Aktie: Wie im Lehrbuch!

Börse ist eigentlich einfach. An Unterstützungen darf auf Kaufsignale geachtet werden – und an Widerständen auf Verkaufssignale. Ein derartig einfaches Verhalten präsentiert derzeit die ITM-Power-Aktie. Ausgehend von der Annahme eines sehr langfristigen Aufwärtstrendkanals konnte an der oberen Begrenzung dieses Trendkanals verkauft werden.

Trendkanal bei ITM Power

Um sodann an der Aufwärtstrendlinie wiederum die Hände aufzuhalten. Mitte Januar 2021 wurde in einer starken Aufwärtsbewegung



