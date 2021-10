ITM Power-Aktie: Widerstand macht immer noch Probleme!

Von dort an übernahmen die Bären von ITM Power das Ruder und drückten den Anteilschein zurück in die Unterstützungszone von etwa 4,00 EUR. Dort befindet sich die vorherrschende Support-Area, welche begründet ist durch verschiedene Hoch- und Tiefpunkte. Im besten Fall kann es den Bullen gelingen, Kurse oberhalb der 3,57 EUR-Marke zu bewerkstelligen, um abermals Anlauf in Richtung des Widerstands zu nehmen.

Bullen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!