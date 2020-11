ITM Power Aktie: Wichtig zu wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die gesamte Wasserstoffbranche erlebt derzeit eine starke Wiederbelebung, was gut an der Entwicklung des E Mobilität Wasserstoff Index abzulesen ist. Der Index besteht aus neun aussichtsreichen Wasserstofftiteln und hat seit Ende Oktober deutlich zulegen können. In dieser Woche wurde ein neuer Höchststand bei 387,96 Punkten erreicht. Mit dem nachhaltigen Sprung über die 350-Punkte-Marke wurde ein Kaufsignal ausgelöst. Dies hat auch den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



