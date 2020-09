ITM Power Aktie: Was passiert nun?

ITM Power Aktie: Blickt man auf den Chart so ist klar, Anfang Juni dieses Jahres ist das Wertpapier in eine Konsolidierungsphase eingetreten. Diese hält bis heute an. Mit dem Überwinden der fallenden Trendlinie kann auch schon eine weitere Aufwärtsbewegung aktiviert worden sein. Allerdings sieht sehen die Bewegungen derzeit noch nicht sonderlich überzeugend aus. Es besteht schon noch die Gefahr, dass die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung