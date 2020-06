ITM Power Aktie: Was passiert denn jetzt?

Unglaublich, welchen Weg ITM Power in den vergangenen Wochen und Monaten eingeschlagen hat. Das Unternehmen ist der stärkste Wert aus dem Segment der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen. Nur: In den vergangenen Tagen hat der Wert kaum noch zugelegt. Was passiert jetzt?

ITM Power: Ruhe vor dem Sturm

Dies würden Chartanalysten aktuell als Ruhe vor dem Sturm betrachtet. Der Wert hat charttechnisch einen besonders starken ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung