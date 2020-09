ITM Power-Aktie – Was nicht steigt, fällt? Achtung am Aufwärtstrend!

Fünf kleine Tageskerzen in Folge – ohne starke Bewegung präsentiert sich die ITM Power-Aktie. Das allein ist natürlich noch kein Grund, um in Panik auszubrechen! Denn nach den kräftigen Verlusten in den vorherigen Wochen seit den Tops Mitte Juli verläuft diese Korrektur weiterhin lediglich im langfristigen Aufwärtstrend! Und somit könnten die vergangenen fünf Handelstage auch eine Stabilität, eine mögliche Bodenbildung darstellen!