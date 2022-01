ITM Power-Aktie: Was macht jetzt noch Hoffnung?

Im Wasserstoffsektor gehen die Verkäufe weiter. Das betrifft sämtliche im E Mobilität Wasserstoff Index enthaltenen Werte wie den britischen Brennstoffzellenhersteller ITM Power. An der Heimatbörse in London rutschen die Notierungen um weitere 1,33 Prozent ab und erreichen ein Tagestief bei 228,2 Britischen Pence (GBX). Auf Wochensicht notiert die Aktie mit mehr als 22 Prozent im Minus. Allein in diesem Jahr sind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung