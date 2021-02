ITM Power Aktie: Was für ein Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Sicherlich, so richtig voran ging es mit der Aktie von ITM Power in den vergangenen Wochen nicht. Das verwundert allerdings kaum, hatte der britische Brennstoffzellen-Spezialist Ende Januar doch desaströse Zahlen aus dem am 31. Oktober 2020 endenden Halbjahreszeitraum veröffentlicht. Von zuvor noch 8,20 Euro sackte die ITM-Aktie in der Folge ab auf bis zu 6,10 Euro. Aktuell notieren die Anteilscheine immerhin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



