ITM Power Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Aktie von ITM Power ist mit einem ordentlichen Aufschlag in die neue Börsenwoche gestartet: Bis zu 3,22 Euro, ein Plus von rund zwei Prozent, waren die Papiere des britischen Elektrolyse-Spezialist am Montag im frühen Handel in Frankfurt wert. Damit setzt die ITM-Aktie ihren jüngsten Aufwärtstrend fort, der am vergangenen Mittwoch bei einem Kurs von 2,77 Euro begonnen hatte. Annähernd zehn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



