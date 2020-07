ITM Power-Aktie – War es das schon?

Kräftige Gewinnmitnahmen und Verkäufe drückten die ITM Power-Aktie in den vergangenen Handelstagen! So wurde auch die 50-Tage-Linie geknackt. Hier dürften auch Stop-Loss-Aufträge ausgeführt worden sein! Unlimierte Verkaufsaufträge nach Break des Juni-Tiefs sorgten so für weitere Kursverluste.

Gegenbewegung stabilisiert den Kurs!

Doch am Freitag setzte auch eine Gegenbewegung von den Tagestiefs ein. So präsentieren die übergeordneten Zeitebenen, die Wochenkerzen, nun eine Reihe von kleineren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



