ITM Power Aktie: Wann endet das kurzfristige Patt?

Wer den Kursverlauf der ITM-Power-Aktie in den letzten zwei Tagen nicht aufmerksam verfolgt hat, der hat im Grunde nicht viel verpasst, denn die Aktie pendelt seit Dienstagmittag nur noch um ihre 50-Stundenlinie. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft aktuell bei 2,81 Euro.

Zuvor war es der Aktie am frühen Dienstagmorgen gelungen, den am Montag begonnenen Anstieg fortzusetzen und in der Spitze bis



