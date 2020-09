ITM Power-Aktie: Volltreffer!

Die Anleger von ITM Power hatten in jüngerer Vergangenheit nur wenig Grund, um sich zu beschweren. Angetrieben von enormen Erwartungen an die Wasserstofftechnik ging es mit dem Unternehmen an der Börse in immer neue Höhen. Obschon dieser Trend seit Juni etwas ins Stocken gekommen ist, haben die Kurse sich seit Jahresbeginn nahezu verdreifacht. Es sieht auch ganz danach aus, als wären ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



