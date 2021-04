ITM Power-Aktie: Verkauf 2-MW-Elektrolyseur!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

ITM Power – Linde kauft!

Die Bullen der ITM Power-Aktie sind gerade dabei, den abwärts gerichteten Trend aufzulösen. Sehr positiv kommt hierbei die Nachricht entgegen, das ITM Power “2-MW-Elektrolyseur” an Linde für ein Projekt zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in Österreich verkauft. Das Projekt soll die Produktion von grünem Wasserstoff vor Ort für die Halbleiterherstellung demonstrieren, der den in Anhängern gelieferten verflüssigten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung