ITM Power Aktie: Unfassbarer Knaller!

ITM Power hat nach einem irren Run am Montag am Dienstag gleich hinterher gelegt: + 10%. Die Aktie hat einen unglaublichen Lauf und ist direkt auf dem Weg zu Allzeithochs. Die Branche hat hier offenbar gar keine Angst.

ITM Power: Stärkster Trend

In diesem Sinne hat der Wert den stärksten Trend an den Märkten geschafft. Die Aktie konnte in den vergangenen fünf Tagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung