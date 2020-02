ITM Power Aktie: Unfassbare Granate!

ITM Power hat sich am Donnerstag zur unfassbaren Granate entwickelt. Der Wert konnte einen Aufschlag in Höhe von fast 4 % für sich verbuchen. Die Aktie hat damit nun die Marke von 1,42 Euro überwunden und befindet sich direkt auf dem Weg zu neuen Allzeithochs. Damit hat der Wert die nächste Schwelle bereits in Sicht.

ITM Power: Brexit macht nichts

Zunächst stellen wir ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung