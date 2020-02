ITM Power Aktie: Turnaround läuft weiter!

ITM Power ist weiterhin im starken Turnaround-Modus. Der Wert konnte am Montag mit einem kleinen Plus die Börsen noch nicht so stark dominieren wie viele andere Papiere aus dem Sektor dies vermochten. Dennoch haben sich die Chancen auf einen Ausbruch nach oben in den vergangenen Tagen deutlich erhöht. Denn nun ist auch die Bilanz der vergangenen fünf Tage und damit einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung