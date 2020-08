ITM Power-Aktie – Trading-Range = Trading-Chance!

Bei ITM Power fehlen derzeit ganz einfach Impulse. Die guten Nachrichten scheinen komplett eingepreist zu sein. Der Hype um die Wasserstoff-Aktien macht Pause! Dabei ist die langfristige Perspektive natürlich weiterhin sehr positiv. Sowohl in Deutschland, Frankreich oder auch in Großbritannien. Immerhin will Großbritannien sein stark verbreitetes Gasnetz, welches vor allem für die Wärmeerzeugung genutzt wird, perspektivisch im Zuge einer neuen Wasserstoffwirtschaft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung