ITM Power-Aktie – Strategic Partnership! HAMMER!

Vergangene Woche, am 16. September, meldete ITM Power eine “pioneering Strategic partnership” unter dem Titel “Green Hydrogen for Scotland”! Im Rahmen der Vereinbarung wird als erstes Projekt ein 10-MW-Elektrolyseur nach Glasgow geliefert. Schottland will ganz klar die CO2-Emissionen reduzieren und setzt dabei auf grünen Wasserstoff. Wasserstoff als Energieträger, der unter Anwendung von umweltfreundlicher Energie ohne zusätzliche CO2-Emissionen hergestellt wird. Weiterhin plant ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung