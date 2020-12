ITM Power Aktie: Starkes Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

ITM Power ist am Dienstag stärker als seine unmittelbare Konkurrenz in den Aktienhandel gestartet. Das britische Unternehmen konnte anders als etwa Nel Asa einen Aufschlag von gut 1,2 % verbuchen. Die Aktie zeigte sich ohnehin in den vergangenen Tagen gleichfalls sehr stark und hat nach Meinung von Analysten herausragende Chancen. Das Kursziel hätte noch vor wenigen Wochen überrascht. Jetzt ist das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung