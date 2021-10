ITM Power-Aktie: Starke Aussichten!

Die ITM Power-Aktie hat sich nach einer kurzzeitigen Schwächephase in der vorherigen Woche wieder in den Aufwärtstrend von Mitte Mai eingeordnet. Das ist durchaus positiv zu werten, da die Trendpfeile in der kurz- bis mittelfristigen Perspektive damit wieder klar aufwärts gerichtet sind. Langfristig betrachtet befindet sich das Papier ohnehin im Aufwärtstrend. Daran ändert auch die starke Korrekturbewegung aus der ersten Jahreshälfte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung