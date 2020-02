ITM Power Aktie: So sieht es aus!

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um ITM Power steht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! ITM Power ist im Aufwärtstrend – und mit ein wenig Glück kann der Wert sich auch dort halten. Die Entwicklung! ITM Power musste in den letzten Wochen weniger an Kursverlusten ertragen als so mancher Mitbewerber und ist insgesamt im Aufwärtstrend.