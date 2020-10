ITM Power Aktie: Sie sehen enormes Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Der Aktie von ITM Power ist nach starkem Wochenauftakt seit Donnerstagvormittag ein wenig die Luft ausgegangen: Die Papiere des britischen Elektrolyse-Spezialisten starteten bei einem Kurs von 3,16 Euro am Montag in den Handel, am Donnerstag war dann bei 3,52 Euro der Höchststand bei der ITM-Aktie erreicht. Seitdem übernahmen zunächst die Verkäufer das Kommando, nach einem weiteren Abschlag von gut zwei Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung