ITM Power-Aktie: Shortattacke verpufft?

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die Aussichten sind nicht schlecht. Wasserstoff ist als Energieträger in Zeiten des Klimawandels weiterhin präsent. Und das britische Unternehmen ITM Power ist mitten dabei. Der Elektrolyseur-Spezialist arbeitet unter anderem mit dem Industriegase-Konzern Linde zusammen.

So will Linde in 2022 im Chemiepark in Leuna den weltweit größten PEM-Elektrolyseur mit 24 MW Leistung in Betrieb nehmen. ITM Power ist jedoch noch in der Verlustzone. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung