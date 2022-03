ITM Power-Aktie: Die Seitwärtsphase geht weiter – darin liegt die Chance!

Die Aktie des britischen Elektrolyse-Spezialisten ITM Power hat sich in den vergangenen Wochen deutlich erholt und gehört seit der russischen Invasion zu einem der absoluten Top Performer an den Börsen. Hintergrund ist, dass Wasserstoff als Alternative zu russischem Gas und Öl gehandelt wird. In der EU will man bis zum Jahr 2030 unabhängig von russischen Energieimporten werden und setzt dabei auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



