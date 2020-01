ITM Power Aktie: SCHNELL reagieren

ITM Power hat in den vergangenen Tagen etwas an Tempo verloren. Auch am Mittwoch ging es für den Wert wieder etwas bergab. Nun heißt es wahrscheinlich dennoch, dass der Trend nicht abgeschlossen ist. Schnell reagierende Investoren dürften in den kommenden Sitzungen deutlich bessere Chancen vorfinden. Denn:

Die Aktie ist klar im Aufwärtstrend. Es gab keine neuen Nachrichten, die dieses Unternehmen oder auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung