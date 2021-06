ITM Power-Aktie: Den Rücksetzer zum Einstieg nutzen?

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die Aktie des britischen Brennstoffzellenerstellers ITM Power läuft derzeit immer weiter in die Spitze eines absteigenden Dreiecks hinein, das auf der Oberseite durch die Abwärtstrendlinie des seit Ende Januar bestehenden Abwärtstrends und auf der Unterseite durch eine Unterstützung bei 354,20 britischen Pence (GBX) begrenzt wird. Für gewöhnlich werden derartige Dreiecksformationen bärisch, also nach unten aufgelöst. Dies könnte den Verkaufsdruck in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



