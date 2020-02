ITM Power Aktie: Rekordgewinne!!

ITM Power hat am Mittwoch die meisten Investoren und Analysten überrascht. Gewinnmitnahmen überraschten die Märkte kurzfristig. Dennoch winken absolute Rekordgewinne, so die Meinung der Analysten. Die nächsten Kursziele haben es in sich.

ITM Power: Stark

Der Wert ist schlicht stark im Trend. Das Unternehmen selbst – aus Großbritannien – hat sich etwa durch den Brexit nicht aus der Bahn werfen lassen. Dabei sind ...



