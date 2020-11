ITM Power Aktie: Rekord!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

ITM Power hat in den vergangenen Tagen einen Lauf hingelegt, den diesem Unternehmen kaum noch jemand zugetraut hätte. Das britische Unternehmen konnte binnen einer Woche ein Plus von 17 % erzielen und in einem Monat einen Aufschlag von 24 % fabrizieren. Seit Jahresanfang summieren sich die Gewinne auf den stattlichen Umfang in Höhe von 349 %.



