ITM Power Aktie: Purer Alarmismus!

Es ist genau einen Monat her, da bildete ITM Power ein neues Mehrjahreshoch aus. Am 5. Juni kletterten die Papiere des britischen Wasserstoff-Spezialisten kurzzeitig auf 4,01 Euro. Es war das Ende eines fulminanten Anstiegs, der bei der ITM-Aktie im Mai bei deutlich unter zwei Euro seinen Anfang nahm, danach ging es wieder deutlich zurück. In dieses Wochenende verabschiedete sich die Aktie ...



