ITM Power Aktie: Projekt in Schottland!

Das britische Unternehmen ITM Power Plc (kurz „ITM Power“) ist im Bereich Wasserstoff sehr greifbar aktiv. Denn ITM Power baut zum Beispiel sogenannte Elektrolyseure. Es gibt da unterschiedliche Maschinen. Am bekanntesten sind vielleicht Elektrolyseure für die Wasserstoff-Elektrolyse. Da wird dann Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Hier kommt es natürlich auch darauf an, wie hoch der dafür notwendige Energieeinsatz ist. Verbesserungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung