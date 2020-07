ITM Power Aktie: Ohne Zweifel ein Erfolg!

Es ist ziemlich genau einen Monat her, als die Aktie ITM Power kurzzeitig bei mehr als vier Euro notierte. So hoch wurden die Papiere des britischen Wasserstoff-Spezialisten seit Jahren nicht mehr gehandelt. Ein Trading Update vom 8. Juni ließ die ITM-Aktie allerdings auf unter drei Euro abrutschen. Seitdem kämpfen sich die Papiere Stück für Stück wieder zurück in die alten Gefilde. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



