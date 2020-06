ITM Power Aktie: Nur für manche ein Desaster!

Die ersten Wogen nach dem massiven Absturz von ITM Power an der Börse zum Wochenstart scheinen sich zu legen: Nur kurz rutschten die Papiere des britischen Wasserstoff-Spezialisten am Mittwoch im frühen Handel unter die Marke von drei Euro, am Nachmittag notierte die ITM-Aktie in Frankfurt bereits wieder bei rund 3,44 Euro. Das ist zwar deutlich weniger als noch vor dem Wochenende, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung