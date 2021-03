ITM Power-Aktie: Langsam wird es wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Am Montag erlebte der Wasserstoffspezialist sein bisheriges Tief. Der Titel notierte nur noch knapp über der 5€-Grenze und drohte diese zu durchbrechen. Dazu kam es schließlich aber nicht, was insbesondere an den intensivierten Kaufhandlungen der Investoren lag. Diese trieben die ITM Power-Aktie wieder nach oben.

Unterm Strich bleibt die Lage allerdings angespannt. Nach den herben Verlusten des letzten Monats ist die Stimmung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung