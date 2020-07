ITM Power-Aktie – Kurze Gegenbewegung!

Börse ist in der Regel mit Schwankungen verbunden. Auf eine Aktion folgt eine Reaktion! So auch bei den Aktien von ITM Power PLC! Seit Anfang Juni folgten auf eine kräftige Aufwärtsbewegung (Aktion) ebenso deutliche Gewinnmitnahmen (Reaktion). Dabei prallte der Kurs erst an der oberen Begrenzung eines langfristigen Aufwärtstrendkanals nach unten ab um sodann im Bereich der 50-Tage-Linie zu verharren.

50-Tage-Linie geknackt!

