ITM Power Aktie: Krasse Signale!

ITM Power ist am Feiertag in Deutschland gleichfalls über Tradegate handelbar gewesen. Das Unternehmen verzeichnete sogar einen Aufschlag von 1 % und schaffte durchaus eine kleine Überraschung. In den Tagen zuvor ging es vergleichsweise stark nach unten. Die Aktie büßte immerhin etwa 7 % ein.

Insgesamt jedoch profitiert ITM Power von der Klimadiskussion und der Frage, ob Wasserstoff der Antriebsmotor der kommenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung