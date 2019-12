ITM Power ist in den vergangenen Tagen weiter unter die Räder gekommen. Es sieht auch nach dem Plus von 0,9 % am Mittwoch nicht so aus, als solle sich eine schnelle Erholung für den Wert ergeben können. Das Plus kaschiert zudem den massiven Rückgang des Kurses binnen der vergangenen vier Wochen nicht. In dem Zeitraum war es immerhin um über 10 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



