ITM Power-Aktie: Kräftige Gewinne zum Jahresende

Eine anhaltende Abwärtsbewegung kennzeichnete die Lage bei der ITM-Power-Aktie seit dem Hoch vom 10. November bei 6,17 Euro. Sie führte dazu, dass der 50-Tagedurchschnitt unterschritten und am 20. Dezember bei 4,13 Euro ein neues Tief ausgebildet wurde. Es leitete eine Erholung ein, die am 27. Dezember bei 4,76 Euro am Abwärtstrend scheiterte. Ihn müssen die Bullen nun in einem zweiten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung