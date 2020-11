ITM Power-Aktie: Kommt der nächste Aufwärtsschwung?

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die Aktie von ITM Power bewegt sich in einer Konsolidierungsphase, nachdem sie in den letzten Monaten sehr stark gestiegen ist. Obwohl die Aktie seit Juni 2020 konsolidiert, hat sich der Aktienkurs vom Anfang des Jahres vervierfacht. Nach so starken Bewegungen kommen immer wieder auch Korrekturen. An der Börse gibt es nicht nur den Aufwärtstrend. Die Kurse bewegen sich zwischendurch auch seitwärts ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung