Diese Aktie soll laut Analysten und Experten der pure Wahnsinn sein. Die ITM Power Aktie ist in innerhalb von 5 Tagen um sage und schreibe 16 % gestiegen. Der Wert für einen Monat ist somit auf unglaubliche 76 % gestiegen. In der Periode von 3 Monaten ist der Anstieg mit 160 % noch deutlicher. Analysten haben nun Angst, dass es in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung