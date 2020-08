ITM Power Aktie: Knall!

Eine geradezu unheimliche Entwicklung hat ITM Power in den ersten Handelsstunden am Dienstag vollzogen. Der Wert hat an den deutschen Börsen teils einen Abschlag von fast 4 % hinnehmen müssen. Dies wiederum wäre ein deutliches Signal dafür, dass der Optimismus der vergangenen Tage Risse bekommen würde. In Großbritannien allerdings gab es eine Gegenbewegung: Der Titel gewann sogar etwas – ein Knall. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



