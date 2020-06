ITM Power Aktie: Der Knall!

Was für ein Knall bei ITM Power am Freitagmorgen. Die Aktie schien in den vergangenen Tagen nach zahlreichen Analysen den Weg in den Abgrund zu gehen. Am Freitag zeigten die Marktkräfte, was tatsächlich zu erwarten ist. Das nächste Kursziel über 3 Euro ist direkt greifbar. Die Aktie konnte zeitweise schon in den ersten Minuten mehr als 4 % zulegen.

