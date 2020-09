ITM Power: Aktie im Keller!

Die Aktionäre des britischen Herstellers von Wasserstoff-Energieanlagen sind aktuell ratlos. Denn entgegen der Erwartungen sinkt der Kurs weiterhin, ohne Aussicht auf Besserungen. Denn aktuell steht der Aktienkurs auf dem schlechtesten Wert der letzten 3 Monate. Kann die Kehrtwende bald kommen?

Derzeit steht der Aktienkurs bei 2,67 Euro und muss nun seit fast einer Woche nur Rückschläge in Kauf nehmen. Insgesamt sinkt die Aktie um 0,08 Euro und 2,8 Prozent. Aktuell sehnt man sich an der Hochphase von Mitte Juli, denn in der Zeit sorgte die Aktie für Rekordwerte.

Seit Oktober 2019 verlief der Aktienkurs bislang in schöner Regelmäßigkeit. Nach einer Schwächephase kommt relativ schnell wieder eine starke Phase, inklusive höheren Aktienkursen. Die beste Phase hatte ITM Power Anfang Juni, als der Kurs mit 4,08 Euro auf dem Maximum war. Nun fragen sich die Aktionäre, wann die Hochphase wieder kommen kann.

