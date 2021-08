ITM Power-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die ITM Power-Aktie hat in den vergangenen Tagen einen großen Sprung nach oben gemacht und sich nun ganz dicht an die Marke von 500 britischen Pence (GBX) herangeschoben. Den Stein ins Rollen brachte dabei die offizielle Eröffnung der Gigafactory in Sheffield, die über eine Kapazität von jährlich 1 Gigawatt Elektrolyseanlagen verfügen soll. Große Kursfantasie bezieht die Aktie aus der Tatsache, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



