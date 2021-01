ITM Power-Aktie: Käufer übernehmen das Ruder!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Auch wenn die ITM Power nun schon wieder am Hoch bei 717 Pence angekommen ist, scheint es so, dass es das noch nicht gewesen ist. Die Käufer drücken auf den regenerativen Energiemarkt und vor allem Retail-Trader haben in den vergangenen Tagen für irrsinnige Kurssprünge gesorgt. Der Markt wurde ganz schon durchgewirbelt. Doch was schließen wir hieraus?

In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung