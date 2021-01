ITM Power Aktie: Jede Menge Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die Wasserstoff-Technologie ist in aller Munde. Weltweit werden Projekte ins Leben gerufen, die Regierungen fördern die Entwicklung großzügig. Das hinterließ in den vergangenen Monaten auch an der Börse Spuren.

So kannten auch Papiere der britischen ITM Power seit Ende Oktober fast nur noch eine Richtung, nach oben. Wer vor einem Jahr eingestiegen ist, konnte den Wert seiner Investition sogar fast versiebenfachen.



