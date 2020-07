ITM Power Aktie: Ist das die nächste große Chance?

Dass ITM Power sich in einem absoluten Wachstumssektor befindet, dürfte schon seit Längerem niemand mehr ernsthaft in Frage stellen. Dafür sprechen nicht nur wirtschaftliche und politische Entwicklungen rund um den Globus. Auch der Aktienkurs spricht eine mehr als deutliche Sprache. Allein in den letzten sechs Monaten konnte dieser sich mehr als verdoppeln. Inmitten der Corona-Krise ist das umso beeindruckender. Das Ende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



