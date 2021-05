ITM Power-Aktie: Der Hoffnungsschimmer!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die Aktie von ITM Power scheint noch lange nicht aus dem Gröbsten raus zu sein. Nachdem die Papiere des britischen Wasserstoff-Spezialisten bereits in der vergangenen Woche massiv an Wert verloren hatten, ging es am Dienstag noch einmal weiter abwärts. Bis auf 3,80 Euro fiel die ITM –Aktie in Frankfurt zurück, ein weiteres Minus von sieben Prozent. Wer zum Wochenbeginn auf die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



