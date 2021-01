ITM Power Aktie: Historisches zum Handelsbeginn!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Der Aktie von ITM Power ist zum Handelsbeginn am Donnerstag Historisches gelungen: 8,50 Euro standen in Frankfurt auf dem Kurszettel, höher sind die Papiere des britischen Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Spezialisten in ihrer Börsengeschichte nie bewertet worden. Der zwischenzeitliche Aufschlag von weiteren zehn Prozent auf ein neues Allzeithoch schien den Börsianern aber offensichtlich selbst ein wenig suspekt: Noch in der ersten Handelsstunde gab ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



