ITM Power-Aktie: Hier zeichnet sich ein Boden ab!

Bei der Aktie des britischen Elektrolyse-Spezialisten ITM Power gehen die wilden Kursbewegungen weiter. Am Dienstag steigen die Kurse an der Heimatbörse in London wieder um mehr als 6 Prozent an, nachdem es tags zuvor noch einen Rücksetzer von 4,59 Prozent gegeben hatte. Dieses Muster, bei dem sich Bullen und Bären im Tagesrhythmus abwechseln, begleitet die Aktie bereits seit Ende Januar.

