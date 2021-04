ITM Power-Aktie: Hier entsteht etwas Großes!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die Aktie von ITM Power ist mit einem Aufschlag von rund zwei Prozent auf bis zu 5,49 Euro in den Dienstagshandel in Frankfurt gestartet. Damit konnten sich die Papiere des britischen Brennstoffzellen-Produzenten wieder etwas an das Tageshoch vom Montag bei 5,74 Euro vorarbeiten. Auf die Woche gesehen liegt die ITM-Aktie aber noch immer leicht im Minus. Das kommt einigermaßen überraschend, hatte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



